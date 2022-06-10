В челябинской стоматологии № 1 назвали причину огромных очередей

В пятницу за бесплатными талонами выстроились десятки людей

В пятницу утром, 10 июня, челябинцы обратили внимание на большую очередь за талонами под окнами бесплатной стоматологии № 1, которая расположена на проспекте Победы, 176. Попасть на прием здесь сегодня пытались десятки челябинцев. Почему образовалась гигантская очередь, ИА «Первое областное» объяснил главный врач стоматологии № 1 Евгений Альтман.

По словам медика, взять талон в стоматологию сегодня можно по интернету (сайт talon.zdrav74.ru), по телефону 122 и лично в регистратуре. Дистанционные способы, конечно, удобнее. Но такая возможность срабатывает не всегда.

«Мы видим, что идет какой-то технический сбой. За нашей стоматологией закреплены жители конкретных домов в черте Челябинска. Но иногда talon.zdrav74.ru предлагает наши талоны жителям других территорий Челябинской области. Они бронируют талоны и, конечно, не приезжают. А нашим пациентам талонов не достается. Поэтому на следующей неделе, 14 июня, мы пригласили специалиста, который будет искать техническую ошибку»,

— говорит Евгений Альтман.

Предыдущий серьезный сбой случился в программе 16 мая. Тогда под окнами стоматологии также стояли толпы людей, а регистраторы поликлиники выдали за день 439 талонов.

Также главврач обращает внимание, что начинается сезон отпусков — медики уходят в отпуск. Талонов по объективным причинам становится меньше. А спрос на них растет, так как с недавних пор к стоматологии № 1 прикрепили часть населения, которая лечила зубы в стоматологии ЧТЗ. Напомним, частная стоматология ЧТЗ заявила, что больше не будет работать по полисам ОМС и вести бесплатный прием пациентов.