В челябинской школе появится собственный картодром

В городе завершают обновление учебных заведений к 1 сентября

В Челябинске обновляют школы к новому учебному году, после летних работ строители выходят на финишную прямую. Подробнее об изменениях рассказала глава города Наталья Котова в телеграм-канале.

В 46 челябинских школах отремонтировали кровлю, в 11 — фасады. Инженерные и электрические сети заменили в 27 заведениях, в 12 — места общего пользования. Новыми оконными блоками обзавелись три школы, оборудованием — девять.





«Благодаря программе „Инициативное бюджетирование“ в школах № 68, 121, 153, 154 и лицее № 148 будут обновлены спортивные площадки. Работы будут завершены в III—IV квартале 2022 года»,— отметила Наталья Котова.

Кроме того, в детско-юношеской спортивной школе на улице Рождественского появится собственный картодром — участок для езды на картах, простейших гоночных машинах без кузова.

Напомним, накануне в Челябинске прошло традиционное августовское совещание педагогов. Губернатор Алексей Текслер рассказал о возросшем престиже профессии педагога, об успехах наших выпускников и заманчивых перспективах для талантливых школьников и студентов.

К 1 сентября в Челябинской области запустят сразу несколько новых школ, образовательный центр и новые учебные помещения. О том, где завершились масштабные стройки, рассказал губернатор региона.