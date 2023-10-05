В челябинской школе организовали сбор денег на мыло и туалетную бумагу

Прокуратура продолжает принимать жалобы родителей по прямой линии

Прокуратура Тракторозаводского района проверила школу № 86 из-за сообщений родителей о принудительном сборе денег. Выяснилось, что учительница требовала плату за средства гигиены для детей — мыло и туалетную бумагу. Ее привлекли к дисциплинарной ответственности, а директору внесли представление об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После прокурорской проверки администрация школы посчитала, сколько нужно денег на покупку канцелярии и хозяйственных средств. Средства выделил Комитет по делам образования Челябинска в рамках исполнения муниципального задания. В итоге удалось заключить контракт с поставщиками, а туалетная бумага стала бесплатной.

Как сообщили в областной прокуратуре, в ведомстве работает горячая линия. По телефону 8 (351) 239-21-07 можно пожаловаться на школьные поборы.