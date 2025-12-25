В челябинской школе № 47 откроют кадетские классы Следственного комитета России

Раннее обучение поможет подготовить профессионалов ведомства

Девять кадетских классов Следственного комитета России появятся в школе № 47 им. В. П. Пустового в Челябинске. Они начнут работу в новом учебном году. Соглашение о создании профильных классов подписали и. о. руководителя регионального СК Константин Правосудов и директор школы Елена Обухова. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

У Следственного комитета РФ есть Концепции развития профильного кадетского образования на 2025-2030 годы. Именно в ее рамках и заключено соглашение с челябинской школой. Основная цель создания классов — воспитание высоких личностных качеств учащихся и гражданской ответственности, а также подготовка к осознанному выбору профессии и службе Отечеству.





Обучение предусматривает углубленное изучение юридических дисциплин. Будет и получение практических навыков. Такой подход позволит значительно повысить качество подготовки будущих офицеров Следственного комитета. Воспитание кадров со школьной скамьи положительно скажется на эффективности работы всего ведомства, уверены в СК.