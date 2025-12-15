В челябинской Публичке пройдет цикл встреч с героями Южного Урала

Ветераны спецоперации поделятся своим боевым опытом

В Челябинске в областной универсальной научной библиотеке проведут цикл встреч, в рамках которых расскажут о подвигах героев Южного Урала. 17 декабря читатели узнают о том, как сражались легендарные летчики в годы Великой Отечественной войны, а также познакомятся с ветеранами СВО.

18 декабря ветеран СВО Андрей Лось расскажет о том, как он попал на передовую. Также он исполнит собственные песни о буднях спецоперации.

23 декабря майор начальник отделения сил специального назначения Управления Росгвардии по Челябинской области, участник программы «Герои Южного Урала» Иван Гайдук расскажет о том, как выполнял боевые задачи.

Модератор всех мероприятий — участник программы «Герои Южного Урала» Павел Сагдиев. Он стажируется в Публичной библиотеке в рамках кадровой программы. Начало всех мероприятий в 13:00, вход свободный.