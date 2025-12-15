В Челябинской Публичке пройдет цикл патриотических встреч «Герои среди нас»

Три открытые встречи завершат в регионе Год защитника Отечества

Челябинская областная универсальная научная библиотека в середине декабря вновь станет площадкой для живого диалога о современном героизме. Три открытые встречи завершат в регионе Год защитника Отечества, позволив горожанам лично пообщаться с участниками специальной военной операции и из первых рук узнать о подвигах южноуральцев, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры.

Программа цикла охватывает разные форматы. Так, 17 декабря в отделе краеведения пройдет историко-патриотическая лекция. Она соединит легендарные страницы прошлого с настоящим: слушателям напомнят о беспримерных подвигах летчиков Великой Отечественной — Кожедуба, Покрышкина, Маресьева, а также представят истории наших современников — героев СВО с Южного Урала.

На следующий день в главном зале библиотеки пройдет творческая встреча с непосредственным участником событий. Андрей Лось, ветеран, боец добровольческой штурмовой бригады «Волки» на Бахмутском направлении, поделится личным военным опытом. В формате авторской песни под гитару он исполнит стихи и композиции, написанные прямо на передовой.

Завершит цикл 23 декабря выступление офицера Росгвардии. Иван Гайдук, майор, начальник отделения сил специального назначения, расскажет о службе по обеспечению безопасности при эвакуации жителей Херсона и борьбе с диверсионными группами на Кинбурнской косе.





Особенность мероприятий — их модератор. Все три встречи проведет ветеран СВО Павел Сагдиев, который сейчас проходит стажировку в библиотеке в рамках уникальной областной кадровой программы «Герои Южного Урала». Этот проект, инициированный губернатором Алексеем Текслером, помогает участникам спецоперации адаптироваться к мирной жизни и реализовать свой потенциал на гражданской службе.

«Цель цикла — не просто рассказать о подвигах, а создать мост между поколениями защитников Родины, показать непрерывность традиций мужества. И дать возможность людям выразить свою поддержку и благодарность лично», — отмечают организаторы.

Вход на все события свободный. Подробная информация — на сайте ЧОУНБ и в ее официальных сообществах в соцсетях.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало об «Уроках мужества» в Публичке.