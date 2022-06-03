«Все иностранцы, которые прибывают в Россию на длительный срок, обязаны проходить флюорографию и получать заключение врача-фтизиатра. Для упрощения услуги в рентгенологическом отделении на Воровского, 36 появилась навигация на узбекском и таджикском языках, что значительно упрощает взаимодействие врача-рентгенолога с пациентами», — говорят в поликлинике.
Навигация дублирует такие основные указания врача, как «раздеться до пояса», «вдохнуть и не дышать», и обозначает комнату для раздевания.
В 2021 году услугами диспансера воспользовались 27 тысяч 257 иностранных граждан. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, а также иностранные студенты из Египта и Индонезии.