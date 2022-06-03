В челябинской поликлинике появились вывески на узбекском и таджикском языках

Они помогут посетителям из Средней Азии понять врача и найти нужные кабинеты

Челябинский областной противотуберкулезный диспансер пошел навстречу пациентам, приехавшим из Средней Азии, и разместил в коридоре и кабинетах вывески на узбекском и таджикском языках. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в самой поликлинике.

«Все иностранцы, которые прибывают в Россию на длительный срок, обязаны проходить флюорографию и получать заключение врача-фтизиатра. Для упрощения услуги в рентгенологическом отделении на Воровского, 36 появилась навигация на узбекском и таджикском языках, что значительно упрощает взаимодействие врача-рентгенолога с пациентами»,

— говорят в поликлинике.

Навигация дублирует такие основные указания врача, как «раздеться до пояса», «вдохнуть и не дышать», и обозначает комнату для раздевания.

В 2021 году услугами диспансера воспользовались 27 тысяч 257 иностранных граждан. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, а также иностранные студенты из Египта и Индонезии.