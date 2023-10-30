В челябинской поликлинике после ремонта открыли рентген‑кабинет

Для пациентов создали комфортную зону для обследования

В Челябинске в поликлинике № 1 городской больницы № 2 открыли отремонтированный рентгеновский кабинет. В помещении не только создали комфортные для пациентов и медиков условия, но и обеспечили безопасность от радиационного воздействия, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Рентген-кабинет — место, которое ежедневно посещают десятки пациентов для проведения флюорографии и маммографии, а значит, оно должно быть комфортным. Именно поэтому во время ремонта помещения были выбраны отделочные материалы светлых тонов, а также было уделено большое внимание безопасности пациентов и медиков.

«В отделении установлена современная конструкция вентиляции, кондиционирования, отопления и освещения помещений. Обеспечена пожаробезопасность, соблюдены основные требования по радиационной безопасности населения и медицинских работников», — рассказал заведующий рентгеновским отделением ГКБ № 2 Челябинска Сергей Фонграт.

Пациентов в обновленном кабинете принимают с 23 октября.

Напомним, флюорография и маммография позволяют на ранней стадии диагностировать заболевания органов грудной клетки, легких и молочных желез.