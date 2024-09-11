В челябинской онкополиклинике объявили дополнительный день приема, чтобы сократить очередь

В субботу, 14 сентября, ждут только тех пациентов, у кого злокачественные новообразования подтверждены

В Челябинском онкоцентре 14 сентября организуют дополнительный прием, чтобы сократить очередь. В субботу в поликлинике ждут пациентов с подтвержденными злокачественными новообразованиями.

По словам заведующей поликлиническим отделением № 1 онкоцентра Евгении Павленко, дополнительный прием в выходной день призван сократить сроки ожидания медицинской помощи.

«Поликлиника на Блюхера, 42б будет работать с 8:00 до 15:00. Консультативные приемы проведут 11 врачей-онкологов строго по предварительной записи», — рассказала она.

Евгения Павленко уточнила, что это не день открытых дверей, врачебные консилиумы и выдача препаратов по дополнительному лекарственному обеспечению в этот день также не предусмотрены.

У пациентов должен быть подтвержденный диагноз и результаты полного перечня обследований.

«К сожалению, на сегодняшний день более трети первичных пациентов приходят в онкополиклинику без полного перечня обследований. Это потерянные занятые талоны, которые на самом деле были нужны онкопациентам с подтвержденным диагнозом. Поэтому мы убедительно просим соблюдать установленный Минздравом порядок маршрутизации пациентов с подозрением на ЗНО», — добавила Евгения Павленко.

Инфографика: пресс-служба Челябинского онкоцентра



Записать пациента на прием могут онкологи центров амбулаторной онкологической помощи — через медицинскую информсистему «БАРС». Также запись открыта по телефону call-центра: 8 (351) 214-13-33.