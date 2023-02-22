В челябинской ОКБ № 3 открыли учебный класс с манекенами пациентов

Медицинские сестры и врачи клиники смогут тренировать профессиональные навыки

В челябинской больнице скорой помощи появился учебный класс, где медицинские сестры и доктора смогут оттачивать профессиональные навыки. Кабинет, оснащенный различными тренажерами, позволяет проверить, умеет ли медработник мыть руки, ставить уколы, доставать судно из-под больного и проводить реанимацию. На открытие симуляционного кабинета приехала министр здравоохранения области Агата Ткачева и журналисты ИА «Первое областное».

«Задача нашего кабинета — сформировать разные профессиональные навыки у персонала и научить медиков общаться с больным», — говорит заместитель главного врача ОКБ № 3 по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности Павел Огошков.

Занятия в классе планируют проводить для групп из шести человек. Сначала медики прослушают инструктаж и посмотрят, как действует тренер, а потом выполнят те же манипуляции сами и пройдут тест за компьютером.

Одно из самый простых заданий — обработка рук. На стенах кабинета висят плакаты с алгоритмом действий. В инструкции говорится, что сначала руки моются с мылом одну минуту, каждое из движений повторяется 10 раз. После этого кожу 30 секунд обрабатывают антисептиком, движения повторяются по пять раз. Правила четкие, и за их соблюдением следят строго. Если кто-то ленился, в специальном боксе необработанные участки кожи светятся фиолетовым светом.

«Хороший медик не жалеет времени на свои руки. Если их обработать до общения с пациентом, мы защищаем больного от заноса инфекции. А обрабатывая руки после, защищаем себя»,

— говорит хозяйка симуляционного кабинета медицинская сестра ОКБ № 3 Ольга Ягушевская.

Аналогичные кабинеты есть в Челябинской областной детской больнице, в областном кожно-венерологическом диспансере, а также в детской поликлинике № 8 Челябинска. В будущем они будут созданы в других клиниках.

«Я думаю, что все высокопрофессиональные коллективы должны иметь такие симуляционно-тренинговые кабинеты и непрерывно совершенствовать качество медицинской помощи», — говорит министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

Несколько лет назад Челябинская область подключилась к проекту Росздравнадзора РФ по повышению качества и безопасности медицинской помощи. Создание таких кабинетов — один из этапов большой работы.

На этой неделе в ОКБ № 3 проходит тренинг-семинар для главврачей региона, где как раз обсуждают, какие нововведения могут повысить уровень медицинской помощи на местах. Тренинг проводит эксперт из Москвы.

«В нашем проекте участвуют 60 регионов, и в Челябинске мы уже проводили подобные встречи. Но сейчас первый раз пригласили на тренинг исключительно главврачей. Если они поймут, зачем это делать, то наши цели будут достигнуты»,

— говорит заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора РФ Олег Швабский.

На тренинге главврачей учат решать реальные задачи из практик. Например, закупать наиболее эффективные лекарства, которые сокращают период выздоровления. Избегать разгула больничных инфекций, которые могут привести к осложнениям. Или кормить больных по-домашнему вкусной пищей в рамках скромных бюджетов.

А получится или нет — судить самим пациентам.