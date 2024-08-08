В Челябинской облбольнице рассказали, как спасают пациентов с высоким уровнем плохого холестерина

Часто нарушение липидного обмена — это наследственная история, генетическая поломка, которую лечат с помощью генной инженерии

«Плохой» холестерин — следствие нарушений липидного обмена — одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов в молодом возрасте. В Челябинской областной больнице рассказали, что научились снижать риски для таких пациентов при помощи генной инженерии.

Высокий уровень холестерина провоцируют неправильный образ жизни — низкая физическая активность, курение, употребление продуктов с высоким уровнем жиров и углеводов — и наряду с этим нарушение обмена веществ в результате генетической поломки. В Челябинской области сегодня наследственной гетерозиготной дислипидемией страдают по статистике один из 450 человек. Они имеют мутацию, которая приводит к образованию повышенного уровня холестерина.

По словам заведующего кардиоотделением № 1, главного кардиолога Минздрава Челябинской области Сергея Черепенина, каждый человек старше 40 лет должен в обязательном порядке сдать липидограмму. Это развернутый анализ крови, который показывает все фракции холестерина — как полезные, так и вредные. После этого врач в индивидуальном порядке решает, требуется ли медикаментозное лечение или достаточно изменить образ жизни. При назначении лечения определяются индивидуальные риски.

«Пациенту с наследственным нарушением липидного обмена назначается комбинированная терапия из нескольких препаратов, включая генно-инженерную терапию. Эти инъекции раз в месяц позволяют снизить уровень вредного холестерина до 80—90% от исходного значения», — рассказывает врач.