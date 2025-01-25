В Челябинской областной детской больнице ввели масочный режим

Посетителей просят перенести прием при первых признаках заболеваемости

В Челябинской областной детской клинической больнице в связи со сложной обстановкой по заболеваемости гриппом и ОРВИ ввели масочный режим. Об этом сообщается на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

«Просим соблюдать масочный режим во избежание распространения инфекции. При первых признаках заболевания просим перенести плановую госпитализацию или прием»,— сообщается на странице ЧОДКБ.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что в Челябинской области за неделю уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями вырос на почти на 38%.