В Челябинской области знаком отличия «Семейное счастье» наградили еще 1200 пар

Выплаты супругам поступят до 15 августа

Еще 1200 пар из Челябинской области были отмечены наградой «Семейное счастье». Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера было опубликована на официальном портале правовых актов.

Вместе со знаком отличия супруги получат специальную выплату, она поступит до 15 августа.

«„Семейное счастье“ — это особый знак признания для пар, проживших в браке много лет. Замечательно, что в Челябинской области так много супругов, празднующих золотые, бриллиантовые и даже благодатные свадьбы. Их пример вдохновляет молодое поколение и напоминает всем нам, что настоящее семейное счастье — это ежедневный труд, наполненный любовью и взаимопониманием», — поделилась министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Напомним, претендовать на награду могут супруги, отметившие 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Для этого нужно обратиться в течение 12 месяцев со дня юбилея в органы соцзащиты.

Всего знаком отличия уже награждено свыше 17,5 тысячи пар из Челябинской области.