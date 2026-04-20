В Челябинской области живут 20 тысяч семей-долгожителей

Это те пары, которые прожили в браке от 50 лет

В регионе насчитали 20 тысяч семей-долгожителей — пар, проживших в браке 50, 60 и даже 70 лет. Изначально эксперты планировали, что таких семей будет несколько сотен, но реальность превзошла ожидания в десятки раз. Эти и другие факты обсудили сегодня на сессии, посвященной семье, передает корреспондент ИА «Первое областное».





В Челябинской области стартовала проектно-аналитическая сессия по вопросам поддержки семьи, рождаемости и многодетности.

«Нам бы здорово было показывать такие семьи долгожителей, чтобы люди видели перед собой образ. Даже если у меня в семье какие-то трудности, временные конфликты и сложности, оказывается, можно всё это вместе преодолеть, если в основе всего лежит любовь и отношение к супругам», — сказал руководитель Агентства социально-демографического развития Григорий Сайфуллин.

На Южном Урале количество многодетных семей в 2025 году превысило 50 тысяч — это на 5% больше, чем годом ранее.





«Несколько лет подряд средний коэффициент рождаемости в Челябинске превышает среднероссийский. В регионе у нас действует большой комплекс поддержки семей. Он включает в себя 76 инструментов, 10 из них — это федеральные, остальные 66 реализуются по инициативе губернатора», — подчеркнула министр соцотношений Наталья Лугачева.





Особое внимание уделяется работе с женщинами, решившими прервать беременность.





«Мы вводим третий этап психологического консультирования. С женщиной работают не только акушер-гинеколог и психолог, но и юристы и социальные службы. Наша задача — сделать всё возможное, чтобы женщина приняла правильное решение», — подчеркнула министр здравоохранения Татьяна Колчинская.

Южный Урал вошел в число 28 регионов, где по поручению президента настраивают программы повышения рождаемости. По итогам сессии будет сформирован план мероприятий с конкретными сроками и исполнителями.





«У нас есть своя программа, но точно нужно подкорректировать. Мы должны на ближайшую пятилетку наметить себе план, сверить его со специалистами, не только со своими, но и федерального уровня», — отметил первый замгубернатора Станислав Мошаров.

Программа поддержки семьи реализуется по нацпроекту «Семья».