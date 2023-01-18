В Челябинской области жителя «запретки» наградили медалью «За отвагу»

Летом прошлого года он ушел на фронт добровольцем и героически проявил себя в бою

В Снежинске представлен к государственной награде местный житель Сергей Исаев. Как пишет паблик ВКонтакте «Говорит Снежинск», мужчина имеет солидный боевой опыт: срочную службу в Молдавии, контрактную службу в Таджикистане, а затем — в спецназе воинской части в Снежинске.

Сергей Исаев успел поработать звукорежиссером в одной из снежинских школ. Но в июле 2022 года он отправился на спецоперацию по собственному желанию в десантно-штурмовую дивизию.

Почти сразу на долю бойца выпало непростое испытание. В составе разведгруппы снежинец попал на вражеский укрепрайон; бой длился больше четырех часов с численным преимуществом в пользу военных СВУ. Одну из гранат Сергей закрыл своим телом и получил тяжелые ранения.

После этого раненого бойца отправили в Севастополь, а затем и в Москву, на лечение. Спустя два месяца лечения и небольшого отпуска в Снежинске он снова уехал на службу. На днях Сергею Исаеву была вручена медаль «За отвагу».