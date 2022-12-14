В Челябинской области жительницу барака с обвалившейся крышей переселят в новостройку

Салия Имангулова из поселка Саккулово обратилась с проблемой к губернатору

К главе Челябинской области Алексею Текслеру во время прямой линии обратилась жительница аварийного барака в поселке Саккулово Сосновского района Салия Имангулова. Она поделилась, что жить в ее квартире стало невозможно. На глазах у зрителей удалось решить проблему и выяснить сроки переселения.

«У нас отопление отключили, потом обвалился потолок. А кто мне это будет делать? Пришлось квартиру снимать. Когда мне ждать переселения?», — спросила Салия Имангулова в прямом эфире.

Губернатор попросил министра строительства и инфраструктуры региона Юрия Элбакидзе разобраться в ситуации.

«Дом по улице Клубной действительно признан аварийным в мае 2016 года, он попал в программу расселения. Для расселения муниципалитет купил жилье в новом доме в деревне Казанцево Рощинского сельского поселения. До 1 марта Салии Имангуловой предоставят квартиру площадью 42 квадратных метра», — ответил Юрий Элбакидзе.

Губернатор подчеркнул, что тема аварийного жилья в регионе стоит остро, однако ею занимаются. В апреле должна завершиться программа переселения из жилья, признанного аварийным до 2017 года. Работу продолжат и в дальнейшем.