В Челябинской области жители жалуются в ЦУР на холодные батареи

За неделю туда поступила почти тысяча таких обращений

За семь дней, с 9 по 15 января, в челябинский Центр управления регионом поступило 3362 обращений от жителей области. В основном, люди жалуются на холодные батареи, рассказали в пресс-службе Центра.

В 679 обращениях люди сетовали на проблемы, касающиеся сферы соцзащиты. 447 обращений относились к состоянию дорог; 365 раз жители задавали различные вопросы о работе транспорта.

Львиная доля обращений — 983 запроса — связаны с ЖКХ. Часть из них удается решить «по горячим следам». Так, специалисты оперативно передали в мэрию Кыштыма сообщение о холодных батареях в одном из домов. Оказалось, что причина — в аварии на трубопроводе. На место отправили сотрудников коммунальной службы, которые провели ремонт. Дефектный участок заменят на новый трубопровод.