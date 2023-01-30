В Челябинской области жители Залесья требуют возобновить расследование дела о пожаре

Председатель СК России поручил доложить о результатах

Жители Залесья обратились в следственный комитет с требованием возобновить расследование уголовного дела по факту пожара, уничтожившего крышу многоквартирного дома. Летом 2022 года молния попала в кровлю, из-за чего произошло возгорание. О результатах расследования поручил доложить председатель СК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители считают, что в произошедшем ЧП виноват застройщик и другие лица, которые своевременно не установили на дом защиту от молнии.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Решетникову П. Г. доложить о принятых процессуальных решениях и по доводам жителей, несогласных с ними», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, по факту пожара расследовалось уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар в Залесье произошел 22 июня 2022 года. Во время грозы молния попала в крышу дома 3 на улице Еловой.