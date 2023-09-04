В Челябинской области жители сельского района помогают семьям не разводиться

Брединцы рассказывают о причинах разводов и супружеских конфликтов

Считается, что семейные конфликты — дело супругов и вмешиваться в их споры не надо. А редактор одной из газет в Челябинской области Александра Цыганова решила рассказать о семейных разборках на страницах издания. Медиахолдингу «Первый областной» она рассказала, для чего затеяла этот проект и как собирала реальные истории причин разводов и их последствий.

«После первого ребенка у нас с мужем не было детей на протяжении 12 лет. И когда вдруг случилась вторая беременность, я узнала об измене мужа. А было так. Рано утром проводила его на вахту с полными сумками одежды и продуктов. А когда в этот же день шла с работы, что-то толкнуло свернуть с привычного маршрута и пойти другой улицей. По дороге услышала в одном из дворов знакомый кашель. Осмелилась туда зайти. И увидела картину: при входе в дом наши разобранные сумки, а дальше на кровати — мой благоверный с юной девицей… Честно, в тот момент испугалась, что будет выкидыш. Взяла себя в руки. Далее выяснилось, что эта связь у него длится уже три года. Свыкнуться с этой мыслью я так и не смогла. На седьмом месяце беременности мы развелись. Следом он женился на этой малолетке, а позже она его бросила. Но мы больше не сошлись», — эту историю жительница Бредов Елена рассказала на страницах районной газеты «Сельские новости».

Редактор издания Александра Цыганова запустила проект, который, по ее мнению, поможет односельчанам справиться с семейными проблемами. На страницах газеты эксперты — психологи, экономисты, священнослужитель, врач — разбирают основные проблемы семейных конфликтов, дают свои рекомендации и способы преодоления кризиса.





«Больно смотреть, как обесценивается институт семьи, и даже у нас, в сельской местности, разводы стали вполне обычным делом. А страдают от взрослых проблем чаще всего дети. Поэтому наша помощь в первую очередь нацелена на те семьи, где зреет в нездоровых условиях решение о разводе. А еще это будет полезно для профилактики и всем остальным», — пояснила Александра.

По данным издания, в 2022 году в Брединском районе зарегистрировано 120 браков и 79 разводов, годом ранее — 102 и 83 соответственно. А вот в 2020 году расторжение браков по количеству даже обогнало свадьбы: 111 к 79.

В публикациях заявлены основные проблемы супружеских конфликтов: пагубные привычки, измены, разные характеры, денежные разногласия.

Так описывает свою семейную жизнь брединец по имени Максим:

«За пять лет мы с бывшей женой так и не смогли ужиться. Дело в том, что она всегда была замкнутой, щепетильной к любой мелочи, любила, чтобы „все по полочкам“. А у меня другой характер. Я люблю ходить в гости и чтобы гости были у нас, могу спонтанно организовать что-то и точно не придаю значения мелочам. По идее, противоположности притягиваются, но у нас каждый стал гнуть свою линию. И при этом мы постоянно то скандалили, то не разговаривали неделями. Про любовь там уже и речи не было, только любимая дочка объединяла до поры до времени. Но потом решили: пока молодые, надо расходиться и искать свое счастье».

Психолог, завкафедрой психологии ЧелГУ, кандидат психологических наук Ирина Пономарева на страницах издания перечислила признаки неготовности к браку и рассказала, с кем сложно или невозможно будет построить полноценную семью.

«Все описываемые в проекте истории — реальны. Участники событий — наши знакомые, читатели газеты. После первых публикаций люди стали писать в личные сообщения в соцсетях с просьбой разобрать ту или иную тему, собрать рекомендации психолога. Да и наши герои без проблем рассказывали о своих прожитых проблемах: собеседникам хотелось, чтобы на их грабли больше никто не наступал. В этом и суть всего проекта — чтобы наши читатели не просто узнали о других семьях, но и приняли их опыт и сохранили свои семьи, обрели семейное счастье», — резюмирует Александра.

Прочитать не только истории, но и советы экспертов можно на страницах газеты и на сайте, а также в соцсетях издания «Сельские новости».