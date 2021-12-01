В Юрюзани жители нового дома мерзнут из-за недостроенной котельной

В конце месяца источник теплоснабжения планируют запустить

В Юрюзани жильцы новостройки остались без тепла. Их 10-этажный дом был заселен еще в апреле, но котельную к нему еще так и не построили. Жильцы пожаловались в соцсети на холод и коммунальные неудобства. В областном Минстрое пообещали, что уже к концу 2021 года котельная будет достроена, а пока тепло поступает в квартиры жильцов от старого источника теплоснабжения.

Жильцы 10-этажного дома № 126 в Юрюзани по улице Советской пожаловались на то, что остались без тепла и горячей воды. Свои претензии жильцы стали распространять в соцсетях и различным общественным организациям.

«Заселили новую 10-этажку, однако котельную нам так и не достроили. Бросили трубы открытыми. Дома нет горячей воды, трубы холодные. На обогреватели и водонагреватели за электричество приходят большие счета. И ещё дом новый, а у нас уже канализацией пахнет», — пожаловалась общественникам местная жительница Елена.

Оказалось, что дом подключен к старой котельной, а новая будет запущена только к концу декабря 2021 года. От старой системы теплоснабжения и распространяются проблемы на новый дом.

«В городе Юрюзань осуществляется поэтапный уход от существующей неэффективной муниципальной котельной. В рамках реализации этих мероприятий будут построены три котельные, проведена модернизация сетей теплоснабжения и осуществлен перевод потребителей на „закрытую“ систему теплоснабжения. Планируемый срок завершения работы по строительству первой новой котельной вторая половина декабря 2021 года», — прокомментировали Первому областному информагентству в региональном Минстрое.

Таким образом, новая котельная должна спасти ситуацию с замерзающей многоэтажкой. Между тем, в Минстрое отметили, что 2022 году будет разработана документация на строительство оставшихся двух котельных в городе. Ранее сообщалось, что городу необходимо четыре котельные.

Тем временем активисты «Гражданского патруля» сообщили, что направили обращение в прокуратуру Челябинской области по факту ненадлежащего теплоснабжения и оказания коммунальных услуг жильцам.