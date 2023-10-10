В Магнитогорске Челябинской области жители одного из многоквартирных домов на протяжении нескольких дней страдали из-за скопившихся в мусоропроводе отходов. Причиной затора стало выброшенное кем-то пальто. В Госжилинспекции Челябинской области напомнили о том, какие предметы запрещено выбрасывать в мусоропровод во избежание его засорения.

«Мусоропровод предназначен для утилизации бытовых отходов, имеющих мягкую и сухую консистенцию. Такие отходы должны выбрасываться в мусоропровод только в специальных пластиковых мешках для мусора объемом не более 25 литров. Мешки должны быть завязаны», — напомнили в ведомстве.

В мусоропровод запрещается выбрасывать следующие отходы:

  • верхнюю одежду;
  • картон и плотную упаковочную бумагу;
  • жестяные банки объемом более литра и пластиковые бутылки объемом более двух литров;
  • строительный мусор;
  • детали мебели;
  • кафельную плитку;
  • санфаянс;
  • зеркала;
  • оконные стекла;
  • фарфоровую и глиняную посуду;
  • стеклянные бутылки;
  • горящие или только что потушенные сигареты и спички;
  • ветошь, пропитанную маслом и другими горючими жидкостями;
  • использованные газовые зажигалки и баллончики для их заправки;
  • любые жидкости и жидкие пищевые отходы.

Все это необходимо самостоятельно выбрасывать в мусорные контейнеры.