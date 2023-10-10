В Магнитогорске Челябинской области жители одного из многоквартирных домов на протяжении нескольких дней страдали из-за скопившихся в мусоропроводе отходов. Причиной затора стало выброшенное кем-то пальто. В Госжилинспекции Челябинской области напомнили о том, какие предметы запрещено выбрасывать в мусоропровод во избежание его засорения.
«Мусоропровод предназначен для утилизации бытовых отходов, имеющих мягкую и сухую консистенцию. Такие отходы должны выбрасываться в мусоропровод только в специальных пластиковых мешках для мусора объемом не более 25 литров. Мешки должны быть завязаны», — напомнили в ведомстве.
В мусоропровод запрещается выбрасывать следующие отходы:
- верхнюю одежду;
- картон и плотную упаковочную бумагу;
- жестяные банки объемом более литра и пластиковые бутылки объемом более двух литров;
- строительный мусор;
- детали мебели;
- кафельную плитку;
- санфаянс;
- зеркала;
- оконные стекла;
- фарфоровую и глиняную посуду;
- стеклянные бутылки;
- горящие или только что потушенные сигареты и спички;
- ветошь, пропитанную маслом и другими горючими жидкостями;
- использованные газовые зажигалки и баллончики для их заправки;
- любые жидкости и жидкие пищевые отходы.
Все это необходимо самостоятельно выбрасывать в мусорные контейнеры.