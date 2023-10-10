В Челябинской области жители многоэтажки забили мусоропровод выброшенным пальто

В Госжилинспекции напомнили, какие предметы необходимо выбрасывать исключительно в мусорные контейнеры

В Магнитогорске Челябинской области жители одного из многоквартирных домов на протяжении нескольких дней страдали из-за скопившихся в мусоропроводе отходов. Причиной затора стало выброшенное кем-то пальто. В Госжилинспекции Челябинской области напомнили о том, какие предметы запрещено выбрасывать в мусоропровод во избежание его засорения.

«Мусоропровод предназначен для утилизации бытовых отходов, имеющих мягкую и сухую консистенцию. Такие отходы должны выбрасываться в мусоропровод только в специальных пластиковых мешках для мусора объемом не более 25 литров. Мешки должны быть завязаны», — напомнили в ведомстве.

В мусоропровод запрещается выбрасывать следующие отходы:

верхнюю одежду;

картон и плотную упаковочную бумагу;

жестяные банки объемом более литра и пластиковые бутылки объемом более двух литров;

строительный мусор;

детали мебели;

кафельную плитку;

санфаянс;

зеркала;

оконные стекла;

фарфоровую и глиняную посуду;

стеклянные бутылки;

горящие или только что потушенные сигареты и спички;

ветошь, пропитанную маслом и другими горючими жидкостями;

использованные газовые зажигалки и баллончики для их заправки;

любые жидкости и жидкие пищевые отходы.

Все это необходимо самостоятельно выбрасывать в мусорные контейнеры.