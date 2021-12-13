В Челябинской области жители маленьких поселков остались без сотовой связи и интернета

Операторам невыгодно строить для них новые вышки

В Челябинской области жители небольших деревень жалуются на отсутствие сотовой связи. Люди не могут пользоваться госуслугами, личными кабинетами в Пенсионном фонде и налоговой службе. Об этом жители поселков Кусинские Печи Кусинского района и Сухая Атя Ашинского района рассказали в социальных сетях. Свои проблемы они адресовали местным властям и региональным ведомствам. Но проблема в том, что операторы сотовой связи сами выбирают населенные пункты для строительства новых вышек. В маленьких деревнях коммерсантам это делать невыгодно. Министерство информационных технологий Челябинской области озвучило варианты улучшения связи. В ситуации разбирался корреспондент ИА «Первое областное».

По данным регионального министерства информационных технологий, в Челябинской области 722 населенных пункта, где надо улучшить качество связи. В этих поселках операторам сотовой связи государство готово возместить 90% от затрат на строительство инфраструктуры связи. Но и это не привлекает поставщиков связи и интернета строить новые вышки.

Жительница поселка Кусинские Печи рассказала в социальных сетях, что в деревне практически отсутствует мобильная связь, нет интернета.

«У жителей нет возможности оперативно дозвониться до служб быстрого реагирования. Нет возможности пользоваться сервисами госуслуг, электронной почты и прочих личных кабинетов налоговой службы, Пенсионного фонда, и т. д. Нет возможности работать удаленно и обучаться дистанционно», — написала женщина.

Эту информацию подтвердили и в министерстве информационных технологий Челябинской области. Женщине ответили, что сигнала ближайшей базовой станции сотовой связи, которая находится от Кусинских Печей на расстоянии около 8,5 км, недостаточно. Нужно строить новую станцию высотой опоры не менее 40 метров. Однако в поселке, по данным последней переписи, проживает всего 32 человека, и операторы не видят целесообразности в капитальных вложениях в этот населенный пункт.

«Строительства базовой станции в планах развития операторов на 2022 год нет. Для качественного приема радиосигнала операторы рекомендуют использовать индивидуальный усилитель сигнала сотовой связи (выносная антенна), который нужно установить на максимально возможной высоте», — рекомендовали в ведомстве.

В министерстве ответили, что поселок Кусинские печи включен в перечень населенных пунктов, где операторам при строительстве инфраструктуры связи затраты будут возмещены. Но принимают решения о выборе населенных пунктов для обеспечения покрытия сами операторы.

Такая же проблема сложилась и в поселке Сухая Атя Ашинского района. Здесь живет 154 человека, и ситуация имеет шансы на улучшение. Одно время жителям даже пообещали построить вышку. Искали сигнал, но дело так дальше и не пошло.

«Когда детей переводили на дистанционное обучение, нам приходилось выезжать за поселок на три километра, чтобы получить домашнее задание и делать уроки. И никого не интересует, есть у нас связь или нет, домашнее задание должно быть сделано», — написал в соцсетях житель поселка Юрий Кудряшов.

По данным Мининформа, поселок Сухая Атя числится как нуждающийся в улучшении сотовой связи и доступе к сети интернет. И на строительство в нем станции область готова выделить деньги на возмещение затрат операторов. В министерстве также ответили, какие варианты возможны для жителей поселка в решении их проблемы.

«Второй вариант — в Сухой Ате, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, проживает 154 человека. Ваш населенный пункт попадает под федеральную программу „Устранение цифрового неравенства“. По этому проекту ведется строительство точек бесплатного wi-fi-доступа к сети Интернет в малых населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Там, где неустойчивая сотовая связь, в рамках универсальных услуг связи запланировано строительство базовой станции. В этом году доступ к сети по программе получили 13 деревень и поселков нашей области. График строительства точек доступа на 2022 год на федеральном уровне в настоящее время не определен. Третий вариант — в 2019 году местный фельдшерско-акушерский пункт подключен к высокоскоростному интернету в рамках национального проекта „Цифровая экономика“. Созданная инфраструктура может быть использована операторами связи для оказания услуг беспроводного доступа к сети Интернет жителям поселка. Если вам нужен доступ в интернет, свяжитесь, пожалуйста, с районной администрацией, они принимают заявки от населения, после чего передают их оператору»,

— ответили в ведомстве.

Тысячи жителей Челябинской области до сих пор вынуждены ехать за справками или подключаться к «Госуслугам» за десятки километров от своего дома в ближайшем МФЦ только потому, что у них нет доступа к связи и интернету.

В конце 2021 года, когда время и обстоятельства складываются так, что людям невозможно вести нормальную жизнь без идентификации личности в интернете, люди до сих пор карабкаются на деревья, чтобы дозвониться, или едут в горы, чтобы поймать заветный сигнал интернета. Почти год назад мы готовили материал о том, как жители поселка в Верхнеуральском районе живут без телефонов. За этот год для них ничего не изменилось.

Но есть и позитивные истории. Недавно в деревню Большая Казакбаева Кунашакского района, где живет чуть больше двухсот человек, провели сотовую связь и интернет. Базовую станцию открыли в рамках проекта по устранению цифрового неравенства.