В Челябинской области жители деревни спасли не улетевшего на юг лебедя

Птицу увезли в приют

В деревне Урефты местные жители организовали операцию по спасению лебедя, оставшегося на озере после осеннего перелета. Птица не смогла улететь. А когда водоем начал покрываться льдом, появились опасения, что она может оказаться в ледовом плену.

К счастью, предположение, что лебедь вмерз в лед, не подтвердилось. Птица смогла самостоятельно выбраться к камышам. Однако ее состояние вызвало беспокойство у жителей. Двое местных мужчин аккуратно поймали ослабшего лебедя, чтобы передать его специалистам.

Как сообщила в местном чате жительница Татьяна, птица находится в истощенном состоянии, у нее обгрызены крылья. Лебедя планируется передать в известный приют для диких животных «Спаси меня».

Сейчас перед спасателями стоит задача обеспечить птице содержание: для нее необходимы корм и сено.

Ранее мы сообщали, что в поселке Сосновка жители переживали за лебедей и подозревали, что птицам нанесли вред охотники.