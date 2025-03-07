В Челябинской области женщины получают больше приглашений на вакансии, чем мужчины. Это данные исследования HeadHunter по итогам 2024 года.
На каждое женское резюме в среднем приходилось 2,5 приглашения, в то время как на мужское — 2,3. В общей сложности работодатели региона отправили более 3,1 миллиона приглашений.
Женщины получили 58% (1,8 миллиона) от общего числа приглашений, мужчины — 42% (1,3 миллиона). Эта тенденция сохраняется и по сравнению с 2023 годом.
Наиболее востребованы женщины в следующих сферах:
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Управление персоналом, тренинги (89%)
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Финансы, бухгалтерия (86%)
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Медицина, фармацевтика (81%)
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Наука, образование (79%)
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Розничная торговля (78%)
В то же время мужчины чаще получают приглашения в:
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Автомобильный бизнес (96%)
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Сельское хозяйство (93%)
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Безопасность (85%)
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Производство, сервисное обслуживание (82%)
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Рабочий персонал (81%)
В сферах высшего и среднего менеджмента, а также информационных технологий доля приглашений женщинам составила 39%. При этом доля женских резюме в этих сферах несколько ниже: 32% и 33% соответственно.
Отчет также отмечает, что женщины в Челябинской области, как правило, занижают свои зарплатные ожидания, которые в среднем составляют 60 600 рублей, в то время как у мужчин — 88 800 рублей. Наиболее значительная разница наблюдается в IT, финансах и продажах.