В Челябинской области женщины готовы получать за работу меньше, чем мужчины

Зато на собеседование дам приглашают чаще

В Челябинской области женщины получают больше приглашений на вакансии, чем мужчины. Это данные исследования HeadHunter по итогам 2024 года.

На каждое женское резюме в среднем приходилось 2,5 приглашения, в то время как на мужское — 2,3. В общей сложности работодатели региона отправили более 3,1 миллиона приглашений.

Женщины получили 58% (1,8 миллиона) от общего числа приглашений, мужчины — 42% (1,3 миллиона). Эта тенденция сохраняется и по сравнению с 2023 годом.

Наиболее востребованы женщины в следующих сферах:

Управление персоналом, тренинги (89%)

Финансы, бухгалтерия (86%)

Медицина, фармацевтика (81%)

Наука, образование (79%)

Розничная торговля (78%)

В то же время мужчины чаще получают приглашения в:

Автомобильный бизнес (96%)

Сельское хозяйство (93%)

Безопасность (85%)

Производство, сервисное обслуживание (82%)

Рабочий персонал (81%)

В сферах высшего и среднего менеджмента, а также информационных технологий доля приглашений женщинам составила 39%. При этом доля женских резюме в этих сферах несколько ниже: 32% и 33% соответственно.

Отчет также отмечает, что женщины в Челябинской области, как правило, занижают свои зарплатные ожидания, которые в среднем составляют 60 600 рублей, в то время как у мужчин — 88 800 рублей. Наиболее значительная разница наблюдается в IT, финансах и продажах.