В Челябинской области железнодорожник попал под «уголовку» за взятки

Мужчина несколько лет получал деньги от транспортных компаний

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении 55-летнего машиниста-инструктора локомотивных бригад участка эксплуатации Магнитогорск железнодорожного депо Карталы. Мужчина наладил целую схему по получению взяток от транспортных компаний, сообщают в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, подозреваемый с 2018 по 2023 год требовал деньги с транспортных компаний при проверке технического состояния локомотивов. Преступление выявили сотрудники УТ МВД России на транспорте по УрФО.

«Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе по выявлению новых эпизодов преступной деятельности железнодорожника, назначен ряд экспертиз», — уточнили в Центральном МСУТ СК России.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.