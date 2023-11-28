В Челябинской области ждут ухудшения погоды в ночь на 29 ноября

Осадки в виде переохлажденного дождя, переходящего в мокрый снег, будут идти как минимум сутки

На Южном Урале — новое штормовое предупреждение, дорожники предупреждают об опасности выезда на трассу.

Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» со ссылкой на челябинских синоптиков, погода начнет портиться предстоящей ночью.

«Ночью и днем 29 ноября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переохлажденного дождя, переходящего в мокрый снег, снег, ночью в горах, днем местами сильный, на дорогах гололедица, местами — сильная», — говорится в предупреждении о неблагоприятных метеоявлениях Челябинского Гидрометцентра.

Напомним, под неблагоприятными явлениями обычно понимаются сильные осадки, метели с видимостью порядка 500 метров при скорости ветра более 7 м/с, гололедица.