На Южном Урале — новое штормовое предупреждение, дорожники предупреждают об опасности выезда на трассу.
Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» со ссылкой на челябинских синоптиков, погода начнет портиться предстоящей ночью.
«Ночью и днем 29 ноября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переохлажденного дождя, переходящего в мокрый снег, снег, ночью в горах, днем местами сильный, на дорогах гололедица, местами — сильная», — говорится в предупреждении о неблагоприятных метеоявлениях Челябинского Гидрометцентра.
Напомним, под неблагоприятными явлениями обычно понимаются сильные осадки, метели с видимостью порядка 500 метров при скорости ветра более 7 м/с, гололедица.