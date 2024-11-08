В Челябинской области ждут потепление, снегопады и штормовой ветер в выходные

Объявлено экстренное предупреждение

В предстоящие выходные, 9 и 10 ноября, в Челябинской области вновь разыграется непогода. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают снегопады, штормовой ветер и сильный гололед. При этом в регионе ожидаются плюсовые дневные температуры.

«Обширный арктический циклон сместится на Северный Урал и Сибирь, в связи с чем в Челябинскую область придет поток теплого воздуха. Это вызовет кратковременную оттепель и осадки. Однако при наличии больших барических градиентов нас ждет неблагоприятная ветреная погода. Ко дню воскресенья интенсивность осадков и ветра снизится и начнется заток холода в тылу уходящего циклона»,— объяснили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −7°C. Пройдет слабый снег. Днем температура достигнет небольшого плюса. Облачно с прояснением, снег, возможен переохлажденный дождь. Гололед. Ветер западный, юго-западный, от 10 до 15 метров в секунду, отдельные порывы до 20 метров в секунду.

В регионе ночные показания составят от −4 до −9°C, при прояснении похолодает до −13°C. Местами пройдет небольшой снег. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от −3 до +2°C. Облачно с прояснениями, снег, в горах сильный. В отдельных районах метели. Гололед. Ветер западного направления, от 10 до 15 метров в секунду, порывы от 20 до 25 метров в секунду.

В воскресенье, 10 ноября, в столице Южного Урала ожидается около +3°C. В городе пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, до 11 метров в секунду.

В Челябинской области 10 ноября градусники покажут от −2 до +3°C. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением, небольшие, местами умеренные смешанные осадки. Местами метели. На дорогах будет скользко. Ветер западного направления, от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.