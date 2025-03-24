В Челябинской области ждут новую волну таяния снега

Это приведет к увеличению водности, нужно продолжать круглосуточный контроль

В ближайшие трое суток на Южном Урале ожидается ясная теплая погода, как следствие, будет таять оставшийся снег в лесах и горных массивах, что вновь приведет к увеличению водности, сообщил начальник Челябинского ЦГМС Валерий Кочегоров на заседании рабочей группы в Минэкологии.

В настоящее время на водоемах бассейна реки Камы в небольших диапазонах наблюдается подъем уровня воды, в бассейнах рек Тобол и Урал — понижение до 30 сантиметров.

О ситуации на ГТС водных объектов региона рассказали представители пяти муниципалитетов: Снежинска, Каслинского и Саткинского районов, Челябинска и Миасса.

Резюме: за состоянием переправ, потенциальными зонами затопления и подтопления и развитием гидрометеорологической обстановки наблюдают круглосуточно; объемы сбросов воды корректируются в соответствии с диспетчерскими графиками пропуска паводковой очной волны через гидротехнические сооружения.

Главам муниципалитетов, а также руководителям организаций, эксплуатирующих ГТС на территориях, где сохраняется резкая динамика уровней воды, дано поручение своевременно представлять данные членам рабочей группы для принятия оперативных решений.