В Челябинской области жара спровоцирует раннее цветение водорослей в водоемах

Озера и реки уже начали покрываться пыльцой

Аномальный зной пока не собирается покидать Южный Урал. Теплая погода уже вызвала раннее цветение тополей и других деревьев, поэтому на очереди — водоросли в водоемах. Как сообщили в региональном Минэкологии, многие озера и реки уже стали покрываться пленкой из пыльцы. Специалисты говорят, что она абсолютно безопасна для людей, передает ИА «Первое областное».

Синоптики из Челябинского гидрометцентра сообщили, что жара продержится как минимум до 5 июня. После этого температура немного спадет из-за прохождения области пониженного давления, но пока регион находится в зоне антициклона. Тепло спровоцировало обильное цветение тополей, лип и сосен, поэтому их пыльца стала покрывать водную гладь на южноуральских водоемах.

«Пленка из пыльцы оседает на водной глади из-за деревьев, растущих неподалеку. Пленка абсолютно безопасна для людей — кроме тех, у кого аллергия или индивидуальная непереносимость компонентов. Также в связи с аномальной жарой в водоемах Южного Урала раньше, чем обычно, могут зацвести водоросли», — сообщили в ведомстве.

Специалисты готовятся к очистке ряда водоемов после завершения нерестового периода у рыб. Санитарная очистка реки Миасс в Челябинске стартует с 16 июня. На водоем выйдут специальные машины, собирающие тину и мусор с водной глади. Их косилки способны срезать лишнюю водную растительность.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что Миасс намерены чистить не только механическим способом. На данный момент профильная фирма занимается разработкой проекта по спасению главной водной артерии города. Минувшей весной также стало известно, что ученые из ЧелГУ помогут восстановить экосистему Шершневского водохранилища — единственного питьевого источника для всей Челябинской агломерации.