В Челябинской области жалобы на воду возглавили топ обращений в социальных сетях

Чаще всего аварийные сигналы доносятся из столицы региона

За минувшую неделю специалисты Центра управления регионом Челябинской области зафиксировали 2357 жалоб южноуральцев в социальных сетях. Большая часть обращений (более 800) связана с отсутствием воды в многоквартирных домах. Об этом сегодня, 21 августа, сообщила пресс-служба ЦУР.

Чаще всего о проблемах с водой пишут жители Челябинска. Из областного центра поступило 428 таких сигналов, из которых 349 связаны с отсутствием горячей воды. Об аналогичных проблемах также сообщают из Троицка, Златоуста и Чебаркуля.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что по состоянию на 21 августа в Челябинске после завершения пятого этапа опрессовок без горячей воды остаются 14 многоквартирных домов. Причина — аварии на сетях. Чиновники городской администрации пообещали возобновить горячее водоснабжение этих домов в течение сегодняшнего дня.

Тем временем горожане сетуют, что коммунальщики не торопятся устранять течи и менять прохудившиеся трубы. Так, жительница дома № 146 на улице Танкистов (горячей воды нет с 23 июля) сообщила ИА «Первое областное», что за соседним домом сотрудники ЧКТС раскопали яму, оттуда валит пар, но рабочих целыми днями там нет. Также о прорыве трубы, которую не чинят неделями, пишут жители дома № 191б на той же улице.