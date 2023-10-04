В Челябинской области землевладелец вырыл песчаный карьер на месте пашни

Нарушителя обязали рекультивировать незаконную выработку

В Красноармейском районе хозяин сельхозугодий развернул на своих полях добычу песка. Специалисты Россельхознадзора выявили нелегальный карьер и оштрафовали собственника за порчу земель. Кроме того, нарушителя обязали засыпать яму и восстановить плодородный слой. Об этом сегодня, 4 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Огромный карьер вместо колосящихся нив нашли возле деревни Пашнино. На момент проверки выемка занимала почти 10 гектаров территории. По бортам возвышались кучи песка, работали экскаваторы, погрузчики и грузовики. Окружающие карьер земли заросли сорняками, там стояли бытовки для рабочих.

В южноуральском управлении Россельхознадзора отметили, что проводили здесь проверку еще в 2022 году. Карьер был уже тогда, но в тот раз землевладелец отделался предостережением. По итогам новой инспекции собственнику участка выписали штраф по административной статье о порче земель. Наказание не очень существенное — от 3 до 5 тысяч рублей. Однако виновного также обязали восстановить уничтоженную им пашню, для чего ему придется обратно засыпать вырытый им карьер. По данным Россельхознадзора, нарушитель уже заказал проект рекультивации.

Напомним, что ранее прокуратура нашла незаконный карьер по добыче щебня на сельхозугодьях под Магнитогорском. Возбуждено уголовное дело по факту экологического преступления.