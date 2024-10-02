В Челябинской области завыли сигнальные сирены для ежегодной проверки

Оповещение проходит во всех городах страны

Сегодня с 10:00 до 14:00 в городах и селах Челябинской области началась плановая проверка готовности региональной системы оповещения населения. Ровно в 10 часов утра завыли сирены и громкоговорители. Объясняем, для чего запустили проверку и что делать при таком сигнале.

Проверку проводят в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства РФ, комплексная проверка готовности системы оповещения населения проводится в первую среду марта и октября по всей стране.

Запуск сирен проводится в 10:35 и в 11:20.

Кроме того, оповещение проводят:

— с 10:43 до 10:44 местного времени в телевизионном эфире или текстовым сигналом на экране телевизора (цифровое вещание радио: «Россия», «Вести FM», «Маяк» и телеканалы: Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр») в течение одной минуты;

— по радиоприемникам прозвучит информационное сообщение (FM-вещание радио «Россия»);

— с 10:43 до 10:45 через домофонную сеть компании «Интерсвязь» произведен запуск проверочного речевого сообщения;

— с 10:43 министерство общественной безопасности Челябинской области направит пользователям мобильного приложения «МЧС России» push-сообщения о проведении проверки систем оповещения населения Челябинской области;

— с 10:43 в городском транспорте запустят сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!»

Единый сигнал «Внимание всем!» проверяют, чтобы в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия все системы оповещения работали слаженно. Такие проверки проводят два раза в год.