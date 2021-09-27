В Челябинской области включат сирены экстренного оповещения

6 октября в регионе проверят электросирены и громкоговорители

В Челябинской области 6 октября с 10:00 до 14:00 будут проверять системы централизованного и экстренного оповещения населения. В связи с этим включат электросирены и громкоговорители, в том числе системы оповещения потенциально опасных объектов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 10:43 до 10:44 местного времени в эфире телеканалов будут транслировать тестовый сигнал оповещения и информирования. В это же время в течение двух минут через домофонную сеть компании «Интерсвязь» запустят проверочное речевое сообщение.

«Единый сигнал „Внимание всем!“ существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал оповещения „Внимание всем!“ подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области», — пояснили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Если вы слышите звуки электросирены, следует немедленно включить проводную радиоточку, радиоприемник (FM-вещание радио «Россия») или телевизор (цифровое вещание радио «Россия», телеканал «Россия-24», телеканал «ОТВ») и прослушать информационное сообщение.