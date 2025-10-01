В Челябинской области завоют сирены 1 октября

Без паники — так будут проверять систему оповещения

Сегодня, 1 октября, в Челябинской области раздастся вой сирен, а на экранах телевизоров появится заставка с информационным текстом. Так в регионе будут проверять готовность системы оповещения населения. Проверка плановая и проходит дважды в год, сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области.

Проверять систему будут следующим образом:

с 10 до 14 часов включат электросирены;

с 10:43 до 10:44 на телеэкранах появится информационное сообщение;

с 10:43 до 10:45 через домофоны «Интерсвязи» запустят проверочное речевое сообщение;

с 10:43 на дисплеях в общественном транспорте появится сообщение о проверке системы;

с 10:43 пользователям мобильного приложения «МЧС России» придет push-сообщение о проверке.

«Проверки технического состояния электросирен и громкоговорителей, отработки возможности перехвата радиотрансляционных узлов проводятся два раза в год»,— уточнили в ведомстве.

Проверки позволяют выявить устаревшее оборудование и заменить его на новое.

Напомним, единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации.