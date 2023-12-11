В Челябинской области завершили региональный этап Всероссийской акции «Вахта Памяти». В «Поисковое движение России» вошли 39 поисковых отрядов состоящих из 647 человек. На торжественной церемонии участников поблагодарила и наградила благодарственными письмами первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
В 2023 году участники акции побывали в 7 экспедициях на местах боев времен Великой Отечественной войны. Поисковикам удалось найти 85 останков воинов, 10 родственников павших воинов, 2 награды и именных вещей. Были установлены имена 4 без вести пропавших и уточнены 124 фамилии воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях Троицка, ранее судьба которых была неизвестна.
«Заметила, что среди поисковиков стало гораздо больше девочек, хотя раньше преимущество было за парнями. Одним из самых младших в областном движении стал мальчик из 4-го класса, который, как оказалось, в поисковом отряде с пяти лет. Я признательна ребятам за то, что они так бережно относятся к истории своего края. Как известно, без знания прошлого у страны нет будущего. Но этих ребят, уверена, впереди ждет много новых открытий», — рассказала у себя в телеграмм — канале Ирина Гехт.
Кроме того, первый заместитель губернатора Челябинской области отметила, что в регионе прошли пятидневные военно-поисковые сборы «К поиску готов!», которые собрали 240 человек из 17 регионов страны. По итогам состязаний южноуральские команды забрали 22 награды в различных дисциплинах, а в общекомандном зачете взяли первые места в двух возрастных категориях.
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