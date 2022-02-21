В Челябинской области завершились учения артиллеристов

Военнослужащие уничтожили танки и передовые позиции условного противника

В ходе учений, проходивших в Челябинской области, российские артиллеристы обнаружили при помощи беспилотников и уничтожили объекты условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Расчеты самоходных гаубиц «Акация» и экипажи реактивных систем залпового огня «Град» отработали уничтожение маневренных и статичных целей. Учения проходили на полигоне в Челябинской области.

Военные на учениях действовали, исходя из составленного ранее плана: расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» нашли район, где находится условный противник и, передали координаты артиллерии.

После подтверждения данных, расчеты «Акаций» уничтожили мишени, имитирующие вражеские передовые позиции и танки. Затем огнем «Градов» уничтожили живую силу условного противника, которая, по задумке, укрывалась в подземных сооружениях где-то на территории 20 гектаров.

Также на учениях отработали вопросы ведения инженерной разведки и организации устойчивой связи в сложной обстановке.

Всего к учениям привлекли более 500 военнослужащих, задействовали свыше 120 единиц вооружения и транспорта обеспечения.

Напомним, летом прошлого года в Челябинской области прошли танковые учения с «Терминатором». Боевая гусеничная машина полгода проходила опытную эксплуатацию чебаркульскими военными.