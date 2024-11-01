В Челябинской области завершилась уборочная кампания

Южноуральские аграрии в 2024 году установили два исторических рекорда

В Челябинской области завершилась уборка зерновых культур. По предварительным данным растениеводы собрали 2,1 миллиона тонн в бункерном весе. Установлены исторические рекорды по сбору пшеницы твердых сортов и гречихи. Также завершена уборка картофеля и овощей, животноводство обеспечено кормами.

«Южноуральский агропромышленный комплекс, как и прежде, полностью выполняет задачи обеспечения продовольственной безопасности региона. Этому способствует рост государственной поддержки, а в первую очередь — инвестиции и стремление самих аграриев к эффективному современному производству», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В ближайшие годы погода испытывает на прочность южноуральских сельхозпроизводителей. Тем не менее местные аграрии третий год подряд собирают более двух миллионов тонн зерна. Средняя урожайность по региону составила 16 центнеров с гектара. Это выше показателя прошлого года.

Что помогло достичь такого результата: посадили современные сорта, использовали качественные удобрения и современные технологи обработки почвы. Успели посеять в срок. И были территории, которым пошли на пользу обильные летние дожди.

Аграрии Челябинской области в качестве государственной поддержки получили 2,88 миллиарда рублей. Сельхозпроизводителям помогают приобретать минеральные удобрения, производить зерновые, кормовые культуры, картофель и овощи. На эти цели направили 966 млн рублей, в том числе 722 миллионов рублей — средства из областного бюджета, сообщает правительство Челябинской области. Ещё 210 миллионов пойдут на приобретение техники и оборудования систем точного земледелия.

По объемам намолота зерновых культур лидируют районы: Кизильский (251,8 тысяч тонн), Брединский (237,5 тысяч тонн) и Троицкий (207,9 тысяч тонн). Наивысшая средняя урожайность была достигнута в таких районах, как Сосновский (19,5 центнеров с гектара), Верхнеуральский (19,5 центнеров с гектара), Чебаркульский (17,9 центнеров с гектара) и Чесменский (17,7 центнеров с гектара).

Установлен исторический рекорд по сбору пшеницы твердых сортов — 450 тысяч тонн в бункерном весе. По этому показателю область занимает второе место в России. На первом — Оренбургская область.

В последние годы регион увеличивает площади посевов высокомаржинальных культур. Это твердая пшеница, гречиха и подсолнечник. Урожай гречихи составил 62 тысяч тонн в бункерном весе — это также рекордный результат. В 2023 году было 46,3 тысяч тонн после доработки. Планы по сбору подсолнечника в этом году составляют 250 тысяч тонн. На конец октября собрано 137 тысяч тонн подсолнечника. Культура не боится заморозков, поэтому ее убирают позже зерновых.

Увеличение площадей и валового сбора этих культур положительно сказывается на экономике сельхозпредприятий. Это позволило аграриям за последние три года обновить технический парк на сумму не менее 3 миллиарда рублей. С начала 2024 года сельхозпроизводители также приобрели технику и оборудование на сумму 2,9 миллиарда рублей с различной государственной поддержкой: лизинг техники, госпрограмма «1432», льготные кредиты и региональные субсидии.

Сельхозпредприятия второй год строят зернохранилища. После завершения строительства с господдержкой планируется ввести складские помещения для зерна общей мощностью 65 тысяч тонн.

Еще одно достижение этого года в агропромышленном комплексе: компания «Ситно» ввела в строй новый селекционно-семеноводческий центр мощностью 10 тысяч тонн семян. Центр открылся в Агаповском районе. Это позволит увеличить обеспеченность качественным семенным материалом аграриев региона и повысить урожайность сельхозкультур.