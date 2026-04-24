В Челябинской области завершен четвертый модуль программы «Герои Южного Урала»

После закрепляющих тренингов и мастер-классов слушателей ждет защита проектов

В Челябинской области подходит к концу обучение по программе «Герои Южного Урала». Прошедшие отбор участники СВО осваивают азы управления, чтобы занять руководящие должности на предприятиях, в бизнесе и в госсекторе региона. На этой неделе у слушателей закончился последний очный модуль программы. Впереди только защита проектов и — вручение долгожданных дипломов.

Марина Ильина — медик по профессии. До СВО она работала в реанимации и спасала людей от ковида. За ленточку поехала добровольно. А вернувшись домой, решила круто изменить жизнь и прошла отбор на программу обучения управленцев.

«Обучение мне далось нелегко. Пришлось учить в два-три раза больше колег, которые имеют опыт руководящей работы или госслужбы. Дополнительно слушала разные лекции, вебинары. А ребята, с которыми мы здесь учимся, подсказывали, где найти информацию. Их поддержка очень мне помогала», — рассказывает Марина.

Марина также отметила уровень спикеров, которые работали на программе: здесь и ведущие преподаватели РАНХиГС, и чиновники с богатым опытом руководящей работы. Например, глава Кыштыма Алексей Заикин рассказывал о реальных проектах преображения города. Такие лекции вдохновляют на большие дела. А советы доцента Ольги Буториной по бережливому производству Марина теперь применяет не только в работе, но еще и дома.

Сейчас Марина Ильина стажируется в Минсельхозе, разрабатывает проект по открытию агрокласса в школе поселке Рощино. Ее наставник — министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. С будущим местом службы Марина не определилась, но точно знает, что будет работать с молодежью, с детьми.

Ее коллега — Лариса Усанова также пришла в программу «Герои Южного Урала» из медицины. Бывшая медсестра спасала жизни в ковид и на передовой. Участвовала в штурме Кременной, вывозила раненных с поля боя, разворачивала госпитали, где спасали раненных солдат. Из армии Ларису уволили по достижению предельного возраста. И теперь женщина полна решимости приносить пользу на гражданской службе.

Параллельно с программой Марина учится на юриста и стажируется в администрации Каслинского муниципального округа, сейчас работает над антитеррористической безопасностью города. Ее наставник — глава округа Игорь Колышев.

«Знания нам даются огромные. С каждым модулем обучения мы становимся все увереннее в себе. Спасибо преподавателям, и отдельно — наставникам. Я очень многое взяла во время учебы и стажировки», — замечает Лариса.

На СВО остаются два сына и муж Ларисы, поэтому служение родине она считается своим святым долгом.

«Я могу быть полезна не только на СВО, но и обществу. Дай Бог, что скоро СВО закончится, мои родные вернутся домой и мы будем вместе трудиться на благо Каслинского муниципального округа», — замечает Лариса.

Еще один участник СВО и слушатель программы «Герои Южного Урала» Владимир Головачев проходит стажировку в администрации Магнитогорска. На СВО наш земляк попал по мобилизации. Служил командиром взвода огневой поддержки в штурмовой бригаде. Ушел из армии по здоровью.

«Благодаря программе „Герои Южного Урала“ и стажировке я посмотрел совершенно другими глазами на те процессы, которые происходят в Магнитогорске. Понял, сколько труда должны вложить сотрудники администрации, чтобы Магнитка жила полноценной и полнокровной жизнью», — признается Владимир.

Свой выпускной проект слушатель посвятил сохранению памяти первостроителей города. Владимир Головачев разрабатывает историко-географический маршрут для туристов, который будет знакомить с первыми поселенцами. Причем, пройдет маршрут не по городу, а по прилегающим к нему сельским районам.

Головачев уверен, что боевой опыт поможет ему на гражданке всегда добиваться поставленных целей.

Ранее слушатели уже прошли три образовательных модуля. Первый был посвящен теме «Государственная политика и система государственного управления». После его завершения каждому участнику был назначен наставник из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти, а также крупных промышленных предприятий. Второй модуль был посвящен теме «Экономика и финансы», третий модуль охватывал вопросы регионального и муниципального управления.

«Первые модули нашего обучения содержали много теории. В четвертом модуле было больше тренингов, мастер-классов, которые закрепляли теорию. Дальше слушателей программы ждет защита проектов. У многих, кстати, они готовы. В июне пройдет официальная презентация, по результатам которой слушатели получат дипломы государственного образца о переподготовке», — рассказала член общественного совета программы «Герои Южного Урала» Светлана Абрамкина.

Лучшие проекты смогут претендовать на получение гранта губернатора Челябинской области.

Региональная программа «герои Южного Урала» является аналогом федеральной программы «Время героев» и направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО.