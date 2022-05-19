В Челябинской области завершают ремонт проблемной дороги от Бакала до Сатки

Трассу начали приводить в надлежащий вид три года назад

В Саткинском районе идут заключительные работы на дороге от Бакала до Сатки. Последний этап капремонта трассы между двумя городами планируют завершить в этом году. Об этом в четверг, 19 мая, в соцсети сообщил глава района Александр Глазков.

«Подрядная организация приступила к ремонту двух недостающих участков по 3 км — от стелы Сатки и от стелы Бакала вглубь. Напомню, это дорога регионального значения, средства на нее выделяются из бюджета области», — подчеркнул глава Саткинского района Александр Глазков.

Напомним, трассу начали ремонтировать в 2019 году по поручению и при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Несколько лет назад в ходе его рабочей поездки в Саткинский район жители пожаловались, что по дороге невозможно ездить.

Также было принято решение о восстановлении разрушенного моста, который раньше соединял нижнюю и верхнюю часть Бакала. Знаменитая «петля», которая в 2008 году была разобрана, будет вновь возведена к концу 2023 года по решению главы региона.