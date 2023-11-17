В Челябинской области завершается теплое предзимье

Плюсовые температуры в ближайшие дни сменятся отрицательными

Сегодня, 17 ноября, в Челябинской области будет пасмурно, местами пройдет снег, в отдельных районах ожидается дождь. Температура воздуха сохранится плюсовой, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров в утренние часы приблизятся к +1°C, днем достигнут +2…+4°C. Ветер преимущественно юго-западного направления 3—8 метров в секунду. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

В Челябинской области сегодня также прогнозируют облачную погоду с прояснением и температуру воздуха от +1 до +6°C. В отдельных районах пройдет небольшой снег, местами дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В ближайшие дни температура воздуха в регионе снизится в связи с прохождением циклона. Более подробно о погоде в выходные читайте сегодня в 18:00 на нашем сайте.