В Челябинской области завершается расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года

Только в этом году в рамках нацпроекта на эти цели направили около 1 млрд рублей

Всего на расселение граждан из домов, признанными аварийными в период с 2019-2023, направили около 8 млрд рублей. Эту тему сегодня обсудили в Законодательном Собрании Челябинской области. Регион завершает программу. За эти годы расселено 197,2 тыс. кв. метров. Жилищные условия улучшили около 13 тыс. человек.

Как отметили в Законодательном собрании, в настоящее время прорабатывается вопрос о привлечении средств Фонда развития территорий. На очереди расселение домов, признанными аварийными в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. Такого аварийного жилья в регионе — более 210 тыс. кв. метров. В нем проживает 10,5 тыс. человек. На эти цели необходимо более 19 млрд рублей.

Так в регионе для переселения используются и дополнительные механизмы. Например, программа «Комплексное развитие территорий». В нее могут попасть и аварийные дома, и районы нежилой застройки. Это позволит людям поменять старое, некомфортное жилье без долгих лет ожидания. В Челябинской области уже приняты такие решения.

«Приняты решения о комплексном развитии двух территорий в Ленинском и Советском районах, на которых расположены ветхие дома. Также планируется реализация еще 36 территорий жилой застройки в 8 муниципальных образованиях региона с переселяемой площадью более 300 тыс. кв. метров», — рассказал Алексей Денисенко, председатель комитета по строительной политике и ЖКХ Законодательного Собрания Челябинской области.