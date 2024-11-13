В Челябинской области завершается работа над госпрограммой «Национальная система пространственных данных»

Муниципалитетам поручено завершить комплексные кадастровые работы

В Челябинской области на финальной стадии находится работа над госпрограммой «Национальная система пространственных данных». Эту сезонную тему поднял на совещании с главами муниципалитетов и членами правительства региона губернатор Алексей Текслер.

Глава области поручил завершить комплексные кадастровые работы в территориях. Сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон внесут в Единый госреестр недвижимости.

Этот процесс позволит выявить правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и обеспечить госрегистрацию прав на объекты недвижимости, находящиеся в реестрах муниципальной собственности.