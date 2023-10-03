В Челябинской области завершается благоустройство дворов, парков и скверов

В этом году на эти цели выделили более 1,2 млрд рублей

Активная фаза строительного сезона в нашем регионе практически завершена, а вместе с ней в этом году подходит к финалу реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили в пресс-службе Заксобрания области, на благоустройство дворов и общественных пространств в 2023 году выделили 1,2 млрд рублей. На эти деньги обновили территории в 96 дворах, а также привели в порядок 106 парков, скверов и других мест отдыха.

Председатель комитета по строительной политике и ЖКХ ЗСО Алексей Денисенко отметил, что проект — хорошая платформа для развития бизнеса и туризма. За последние шесть лет в Челябинской области преобразовали внешний вид 912 общественных пространств и 2259 дворов. Примечательно, что места для благоустройства выбирают по итогам общественного обсуждения.

«Девять проектов благоустройства городов Челябинской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Обрели новый облик набережная города Нязепетровска, центр Карабаша, парк культуры и отдыха в Троицке», — отметил парламентарий.

Сейчас в Карабаше ведутся работы по благоустройству вокруг озера Серебры. Реконструируют центральную площадь в Южноуральске, а в Троицке новый облик приобретает набережная в 5-м микрорайоне. В 2024 году сразу в трех южноуральских городах, которые одержали победу в федеральном конкурсе, стартуют работы по трем проектам благоустройства. Речь идет о Сатке, Троицке и Миассе.

Напомним, что Миасс получит 105 млн рублей на набережную «Золотой старт». В Троицке на деньги федерального гранта (98,7 млн рублей) начнут создавать экопарк «Троицкая крепость» у берега реки Уй. В Сатке за 92,1 млн рублей будут благоустраивать улицу Ленина.