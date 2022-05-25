В Челябинской области завели уголовное дело на руководителя секты

Подозреваемый с 2017 по 2020 год активно развивал работу запрещенной организации в регионе

В Челябинской области завели уголовное дело на руководителя запрещенной религиозной организации Свидетелей Иеговы. Подозреваемый с 2017 по 2020 год активно развивал работу секты в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ.

Подозреваемый вместе с участниками секты организовывал проповеди, беседовал с жителями области, пропагандировал запрещенное религиозное учение.



На собраниях исполнялись ритуальные песни, участники изучали и обсуждали литературу, содержащую высказывания, унижающие человеческое достоинство за отношение к определенной религии.



В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Сейчас проводятся следственные действия — сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.