В Челябинской области завели 14 уголовных дел о фальсификации собраний собственников жилья

Информацию о нарушениях направляет в полицию ГЖИ

В 2022 году в Челябинской области было возбуждено 14 уголовных дел по фактам фальсификаций бюллетеней при голосованиях, которые проводили управляющие компании на общих собраниях собственников жилья. Об этом сегодня, 16 февраля, в прямом эфире Центра управления регионом сообщила руководитель областной Госжилинспекции Рашида Ковалева.

По ее словам, за прошлый год в ГЖИ поступило около 1000 обращений граждан о подделке документов общих собраний собственников жилья.

«Есть факты, когда собственник приходит и видит свою фамилию, а подпись не его. Мы такие материалы сразу направляем в органы полиции», — подчеркнула Рашида Ковалева.

По итогам 2022 года возбуждено 14 уголовных дел по 60 многоквартирным домам в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и в муниципальных районах. Для сравнения: в 2021 году было возбуждено всего одно подобное дело. Столь значительный рост Рашида Ковалева объяснила тем, что ГЖИ стала более плотно сотрудничать с правоохранительными органами.

Руководитель ведомства отметила, что в случае доказательства вины ответственность понесут не управляющие компании как юридические лица, а конкретные исполнители. Она также добавила, что в некоторых случаях преступления совершают неустановленные лица из числа собственников или нанимателей квартир.