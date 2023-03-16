В Челябинской области затопило дорогу к озеру Зюраткуль

Застрять могут даже вездеходы

В национальном парке «Зюраткуль» предупредили о затоплении дороги к одноименному поселку и озеру талыми водами. Туристов призвали быть осторожными во время поездок. Об этом сообщается на официальной странице нацпарка в VK.

Водой затоплен один из участков горной дороги. Образовавшаяся колея позволяет проехать по нему не всем транспортным средствам. Судя по опубликованным фотографиям, трудности могут возникнуть даже у автомобилей повышенной проходимости. Так что поездку к вершине лучше отложить до окончания распутицы.

В начале марта дорогу к Зюраткулю закрывали из-за снегопада и сильного ветра. Представители национального парка тогда также рекомендовали туристам отказаться от восхождения на хребет и посещения озера.