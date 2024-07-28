В Челябинской области засыпают русло реки Каменка

Работы ведутся в районе трассы А-310, где частично ограничено движение

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В Челябинской области приступили к засыпке скальным грунтом русла реки Каменка в районе федеральной трассы А-310. Из-за переливов там сейчас ограничено движение. Участие в восстановлении подтопленных участков принимает АО «Томинский ГОК», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Всего в засыпке русла реки задействовано 30 машин весом по 40 тонн каждая.

«Из них несколько машин отправлены в Коркино для устранения перелива воды через дамбу. Также ведутся работы погрузчиком»,— уточнили в правительстве.

Работы по восстановлению подтопленных участков проводятся и на других территориях.