В Челябинской области приступили к засыпке скальным грунтом русла реки Каменка в районе федеральной трассы А-310. Из-за переливов там сейчас ограничено движение. Участие в восстановлении подтопленных участков принимает АО «Томинский ГОК», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
Всего в засыпке русла реки задействовано 30 машин весом по 40 тонн каждая.
«Из них несколько машин отправлены в Коркино для устранения перелива воды через дамбу. Также ведутся работы погрузчиком»,— уточнили в правительстве.
Работы по восстановлению подтопленных участков проводятся и на других территориях.