В Челябинской области засыпали построенный по распоряжению Сталина водный канал

Объект соорудили, чтобы осушить озеро и добывать на его месте уголь

Жители Еткульского и Увельского районов забили тревогу: в озере Дуванкуль, на берегу которого стоят два населенный пункта, катастрофически упал уровень воды. Местные связывают это с засыпкой канала, по которому поступала вода из соседнего озера. Региональное Минэкологии и местные власти утверждают, что обмеление носит естественный характер, а канал вообще не является гидротехническим сооружением. Точку в споре поставит прокуратура. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

О проблемах села Дуванкуль (Увельский район) и поселка Грознецкий (Еткульский район), вызванных падением уровня воды в озере, жители сообщили в письме Первому областному информагентству. По их словам, уже на протяжении нескольких лет идет стремительное заболачивание водоема. С обмелением озера селяне связывают пересыхание колодцев. Оголившееся дно заросло камышом, развелась назойливая мошкара.

«Сухой камыш создает угрозу пожара. В прошлом году местные своими силами еле отбили дома, граничащие с озером. Чудом удалось избежать большой беды. Жаркого лета местные ждут с огромным страхом в душе», — говорится в письме.

Зимой обмелевший Дуванкуль стал промерзать насквозь, из-за чего погибла почти вся рыба, хотя раньше озеро было рыбохозяйственным и давало работу мужчинам. Исчезли краснокнижные птицы, выводившие здесь птенцов.

Жители уверены, что угасание озера (искусственного, по их словам, водоема) происходит из-за того, что был засыпан канал, по которому оно пополнялось из соседнего озера Большой Сарыкуль. Произошло это после передачи в аренду земельного участка, в границы которого попала часть канала — объекта, не состоящего на кадастровом учете.

По данным из открытых источников, канал между Большим Сарыкулем и Дуванкулем был построен в 1952 году по распоряжению, подписанному Иосифом Сталиным. Большой Сарыкуль хотели осушить, чтобы на его месте добывать уголь. Канал длиной 10 километров и глубиной 45 метров вырыли, воду спустили, но копать уголь раздумали.





Канал между двумя озерами виден из космоса. Фото: Google Maps

ИА «Первое областное» попросило прокомментировать содержание письма министерство экологии Челябинской области, а также администрации Еткульского и Увельского районов.

В Минэкологии сообщили, что обмеление озера Дуванкуль связано с естественными природными циклами. В результате маловодных лет с низким количеством осадков запасы и, соответственно, уровень воды упали во всех реках, озерах и водохранилищах региона.

«Аналогичная ситуация сложилась и в Большом Сарыкуле. Понижение уровня воды в Дуванкуле не связано с перекрытием канала, так как понижение происходит в обоих водоемах по естественным причинам», — резюмировали в министерстве.

Аналогичные аргументы привели и в муниципалитетах. Кроме того, в администрации Увельского района заверили, что жители села Дуванкуль не испытывают дефицита воды, так как получают ее по трубам.

«В селе Дуванкуль 174 домовладения, включая 24 квартиры в двух многоквартирных домах. 170 домовладений обеспечиваются питьевой водой из системы центрального водоснабжения», — пояснили власти.

Что касается огнеопасного камыша, то, по информации муниципалитета, для профилактики пожаров производится опашка береговой линии в границах села Дуванкуль, а сам камыш убирается.

Пояснения по поводу передачи отрезка канала частному лицу нам дали в администрации Еткульского района, на территории которого находится этот объект. По данным властей, участок сельхозземель с кадастровым номером 74:07:0000000:4129 действительно был передан в аренду администрацией Белоносовского сельского поселения по результатам торгов. Канал же, попавший в границы участка, представляет собой земляной ров без каких-либо конструктивных элементов и потому, считают в администрации, не является гидротехническим сооружением.

В настоящее время прокуратура по жалобе жителей проверяет законность засыпки канала. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области нам пояснили, что Нижнеобское теруправление Росрыболовства должно дать заключение, является ли канал водным объектом. Если ответ будет положительным, то его передачу признают незаконной.