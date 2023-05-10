В Челябинской области заасфальтируют более 75 км федеральных дорог в 2023 году

Специалисты обозначили ключевые дорожные объекты

В текущем дорожном сезоне в нормативное состояние приведут более 75 км федеральных автодорог, которые проходят по территории Челябинской области. Об этом сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», где озвучили ключевые объекты этого года, а также рассказали о грядущих планах. Речь идет не только о реконструкции горной части трассы М-5, которую намерены расширить до четырех полос, но и о текущем ремонте.

«На большой протяженности М-5 „Урал“ максимально интенсивно ведутся работы по восстановлению изношенных слоев покрытия и ремонт. Участок в более чем 70 км отфрезерован, где-то уже начали укладывать новое асфальтобетонное покрытие. Планируем закончить его до конца июля текущего года и снять все ограничения по движению транспортных средств», — отметил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

Магистраль является важной транспортной артерией для нашей страны, поскольку она является одной из двух трасс, соединяющих запад России с востоком. По словам Муравьева, сейчас ведется масштабная реконструкция 60-километрового участка от границы с Башкирией: дорогу расширят с двух до четырех полос. До конца 2025 года планируется открыть движение на всем протяжении данного участка.

Также начальник учреждения напомнил, что на 10-километровом участке между Чебаркулем и Миассом продолжаются работы по капитальному ремонту. Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что трассу между Челябинском и Чебаркулем обновят к осени этого года. Там не только заменят полотно, но и поработают над дорожной инфраструктурой.