В Челябинской области засеяли более миллиона гектаров зерновыми культурами

В Минсельхозе назвали районы-передовики

Аграрии Челябинской области завершают яровой сев. На 29 мая посеяно более миллиона гектаров (62% от запланированной площади в 1 675 000 га). В министерстве сельского хозяйства Челябинской области назвали районы, где быстрее всего идет страда.

На сегодня лидируют по темпам сева масличные культуры (83%, 240 тыс. га), зерновые и зернобобовые культуры засеяны на 58% (750 тыс. га).

«Задержки в посевной кампании были вызваны неблагоприятными погодными условиями — дождями и холодами. Сейчас аграрии активно используют благоприятную погоду, чтобы уложиться в агрономические сроки», — пояснили в ведомстве.

Наибольшие площади засеяли в Брединском, Кизильском, Октябрьском и Троицком районах. В текущем году заметно увеличена площадь под масличными культурами (+40 тыс. га).